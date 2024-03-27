Строгий выговор объявлен акиму Уральска из-за провала противопаводковой кампании

Глава региона Нариман Турегалиев на заседании областного оперативного штаба объявил строгий выговор акиму Уральска Миржану Сатканову, передает пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области.

«Вы не были готовы к наводнению. Затонуло даже здание городского акимата. Все это говорит о безответственности. Вчера и сегодня объезжаю город, в некоторых микрорайонах, когда я приехал, работа только начиналась. Объявляю строгий выговор акиму города Уральска», - сказал аким области.