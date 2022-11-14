Общество

Строительные дефекты выявлены практически в каждом доме, возведенном для погорельцев из Аулиекольского района

​​​​​​​Валентина Мелехова, Костанайская область

Начало ноября для новоселов микрорайона «Бірлік» села Аулиеколь стало настоящим испытанием. Сначала люди сетовали на быстро заполнившиеся септики, затем дворы двенадцати домов затопило дождевыми водами, а после брак обнаружили и в самих коттеджах. Да и вообще, как выяснилось, погорельцев заселили в дома, которые официально не сданы в эксплуатацию.

– На сегодняшний день подписана декларация о выполнении работ, которая принята всеми соответствующими службами. Также подписаны заключения о соответствии выполненных работ проекту и об их качестве. Акт ввода в эксплуатацию находится на стадии подписания.

Это произойдет после полного устранения дефектов. Дефекты имеются в каждом доме, – пояс­нил руководитель управления строительства Костанайской области Берик Танжариков.

Брак, который выявляется в новых домах спустя всего две недели после вручения ключей, в управлении строительства объяс­няют крайне сжатыми сроками возведения жилья. При этом уверяют, что серьезных последст­вий такие дефекты не несут и устраняются моментально.

– В доме № 1 в стене, которая находится между кухней и гос­тиной появилась трещина. Во-первых, эта стена не несущая, это перегородка. Во-вторых, при обследовании дома установлено, что не произошло его смещения по фундаменту. Отметки дома по шести точкам соответствуют проектному решению. Таким образом, был сделан вывод, что эта трещина образовалась в процессе некачественного проведения строительно-монтажных работ. Этот дефект устранен. Создана специальная группа, куда жители обращаются по тем или иным вопросам, которые усилиями подрядчиков оперативно решаются, – заверил Берик Танжариков.

В мобильном режиме в микрорайоне «Бірлік» села Аулие­коль работают все аварийные службы, готовые оперативно устранить любые неполадки, касающиеся электроэнергии, газо- и водоснабжения. Руку на пульсе держат и коммунальщики. Для своевременной откачки септиков специально приобретена ассенизаторская машина, которая выезжает по заявкам жителей. В таком режиме работа будет продолжена вплоть до того момента, пока в новом микрорайоне не будет смонтирована основная система канализации.

– Мы провели небольшой анализ и выяснили, что только у девяти семей из всех, что заселились в микрорайоне «Бірлік», ранее, в тех домах, где они проживали до пожара в селах Аманкарагай и Озерное, была индивидуальная система канализации. И вот сейчас я обхожу все дома и рассказываю, как правильно экономить воду, потому что не все знают это. Не у всех было центральное водоснабжение, не у всех проведен газ. Все-таки это было село, и даже не райцентр. Поэтому мы призываем людей разумно и бережно эксплуатировать то оборудование и те дома, которые им выделили, – сказал аким Аулиекольского района Ерлан Теменов.

Индивидуальную систему канализации в «Бірлік» обещают построить летом следующего года. За зиму планируется разработать проектно-сметную документацию и пройти экспертизу.

– К установке предполагаются герметичные пластиковые емкости. По расчету они должны быть не менее трех кубов, но принято коллегиальное решение об установке емкостей не менее пяти кубов. Благодаря этому будет исключено их подтопление водами извне. В эти емкости будут скапливаться только стоки от самих жилых домов, что позволит минимизировать затраты жильцов в процессе эксплуатации. Также по необходимости предусмотрена установка пластиковых колодцев, – рассказал директор ТОО «Институт «Агропромпроект» Денис Шилохвостов. – Сейчас мы проводим анализ цен необходимого оборудования на рынке, чтобы определиться с поставщиком. Это будет отечественный производитель. Цены на оборудование, которое выпускают заводы в Астане и Петропавловске, очень высокие, поэтому ищем других.

Также в следующем году в «Бірлік» продолжится обустройство подъездных путей, а в перс­пективе разрастется и сам коттеджный поселок. Напомним, этот микрорайон – только часть участка, определенного под строительство индивидуального жилья генпланом села Аулиеколь. В общей сложности здесь предусмотрено возведение более 500 коттеджей.

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