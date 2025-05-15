Строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений планируют в Казахстане

Водное хозяйство
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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Министерство водных ресурсов и ирригации разрабатывает проектно-сметные документации и технико-экономические обоснования по 214 проектам по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: wikipedia.org

Из них 21 проект – по строительству и реконструкции водохранилищ общим объемом 1,8 млрд кубометров, 180 проектов предусматривают реконструкцию и автоматизацию 243 каналов общей протяженностью 4024 км, 13 проектов охватывают другие типы гидротехнических сооружений.

«Все проекты предусматривают эффективное использование водных ресурсов и включают элементы автоматизации. Их реализация позволит улучшить водоснабжение 577 тыс га земель. Завершить разработку документов по большинству проектов планируется до конца этого года», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

#строительство #реконструкция #гидротехнические сооружения

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