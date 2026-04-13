Строительство первой школы-интернат-колледжа для одарённых в спорте детей, реализуемого в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП), начато в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

По данным ведомства, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на май 2027 года.

В рамках механизма ГЧП частный партнер берет на себя полный цикл – от проектирования и строительства до функционального и технического обслуживания объекта в течение 5 лет после его сдачи.

Ключевая особенность проекта – создание полноценного многофункционального спортивно-образовательного комплекса.

Проект предусматривает современные учебные корпуса и комфортные условия для проживания.

На территории площадью 3,2 га будет расположен учебный блок на 400 мест, общежитие на 300 мест, 13 спортивных залов, бассейн, столовая, библиотека, стадион, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки.

«На сегодня в стране функционирует 16 областных специализированных школ-интернатов и 4 республиканские школы-колледжи-интернаты, где обучаются 6 431 спортсмен. При этом в ряде регионов – городах Астана, Шымкент, Алматинской, Костанайской областях, а также областях Абай и Ұлытау – такие учреждения отсутствуют. Проект Атырауской области станет пилотным, в дальнейшем планируется масштабирование на другие регионы страны. В новом комплексе планируется подготовка 400 спортсменов (300 учащихся и 100 студентов колледжа) по 13 олимпийским видам спорта. Все они являются учащимися Атырауского областного интерната», – говорится в публикации.

Там же добавили, что реализация проекта позволит создать принципиально новые условия для подготовки спортивного резерва, обеспечит эффективное совмещение образовательного и тренировочного процессов и станет важным шагом в развитии детско-юношеского спорта в Казахстане.