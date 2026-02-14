Современный паралимпийский и сурдлимпийский спортивный комплекс откроет новые возможности для людей с особыми потребностями и станет важным шагом в формировании доступной городской среды.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Торжественная церемония закладки капсулы прошла на месте будущего объекта с участием акима Шымкента Габита Сыздыкбекова, подчеркнувшего, что развитие адаптивной спортивной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений социальной политики.

Комплекс призван стать не только тренировочной базой, но и пространством социальной интеграции, где каждый, независимо от физических возможностей, сможет реализовать свой потенциал, вести активный образ жизни и стремиться к высоким спортивным достижениям.

Проект предусматривает строи­тельство современного футбольного поля, двух универсальных спортзалов, специализированных помещений для занятий единоборствами, спортивными танцами, настольными видами, армрестлингом и пауэрлифтингом.

Также здесь будут бассейн, workout-площадка, беговые и велосипедные дорожки, что позволит использовать комплекс не только для профессиональной подготовки спортсменов, но и для массовых занятий физкультурой и активного отдыха горожан.