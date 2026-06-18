Стройплощадка на пляже

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Местные власти и подрядчики обещают, что закончат благоустройство пляжа за 1,1 млрд тенге в ближайшие дни.

Жаркий июнь в этом году не оставил шансов строителям на спокойное завершение работ на одном из самых популярных озер Баянаульского национального парка. Хотя официально летний туристический сезон здесь традиционно стартует 10–15 июня, массово первые отдыхающие приехали на Жасыбай уже в конце мая. Но вместо полностью обновленного пляжа их встретили техника, рабочие и продолжающееся благоустройство.

Привести в порядок центральный пляж озера Жасыбай к началу сезона не успели. Более того, это в принципе было практичес­ки невозможно: в проект вносили изменения, конкурсные процедуры провели только весной, и подрядчик – экибастузская компания ТОО «Гидропром» – приступил к работам 10 мая.

К тому же задумка по преображению курортного озера отличается невиданным прежде масштабом. По проекту на пляже появятся десятки лежаков и «грибков», раздевалки, навесы, три новых туалета, две спасательные вышки, спортивные площадки и зоны фудкорта с обеих сторон. Уже готова новая 150-метровая прогулочная зона для пешеходов. Также на Жасыбае установят спасательную капсулу – специальное помещение для спасателей, где смогут находиться и медицинские работники для оказания первой помощи при происшествиях на воде или в горах. К этому сезону в Баянауле сформировали отдельный спасательный отряд из десяти подготовленных специалистов.

А вот привычного для многих пирса на Жасыбае больше не будет. Как объясняют в акимате района, конструкция не выдерживала суровых природных условий: после зимы, когда озеро замерзает, большие глыбы льда регулярно повреждали сооружение, и каждый год требовались дополнительные средства на ремонт.

Жасыбай исторически остается главным туристическим центром Баянаула: именно вокруг этого озера десятилетиями строились базы отдыха. При этом сам общественный пляж здесь небольшой – всего около 200 м. Так что переместиться туристам фактически некуда: каждый свободный участок пес­ка люди занимают сразу после того, как оттуда уходит техника. Неудивительно, что представитель подрядной организации даже просил местные власти выставить наряд полиции для контроля и обеспечения безо­пасности: «грибок» привезли, погрузчик еще держит его, не установил, а люди уже раскладывают под ним покрывало. В итоге строителям приходится завершать объект буквально рядом с отдыхающими, которые, несмотря на неудобства, не готовы отказываться от любимого места.

– Когда бронировали отдых, мы не рассчитывали, что рядом будут ездить тракторы и продолжаться стройка. Но мы уже здесь. Деньги за проживание заплатили, ребенок ждал озеро, ждал купание. Нам говорят: можно поехать на Сабындыколь, там уже все готово. Но если ты без машины, это не так просто – каждый день туда-сюда не наездишься. Поэтому отдыхаем здесь и надеем­ся, что все это действительно скоро закончится, – рассказывает туристка Анна, приехавшая на Жасыбай с сыном.

В акимате Баянаульского района говорят, что отставаний от графика не наблюдается: все работы идут в штатном режиме в соответствии с утвержденным планом. И заверяют: благо­устройство непосредственно пляжной зоны Жасыбая планируется завершить до 20 июня, включая установку «грибков» и навесов. Оставшиеся работы, в том числе по установке фудкортов, медпункта и других объектов инфраструктуры, будут вести до августа.

После пляж Жасыбая намерены передать в доверительное управление – по примеру коммунального пляжа на озере Сабындыколь, который действительно пока советуют выбирать турис­там. Это самое крупное озеро Баянаульского парка находится примерно в 12 км от турзоны Жасыбая, рядом с районным центром.

Обустройство пляжа Сабындыколя обошлось бюджету в 630 млн тенге, еще более 100 млн тенге направили на строительство смотровой площадки. Сейчас здесь оборудованы санузлы, медпункт, спасательные посты, видеонаблюдение и освещение. Установлены шезлонги, зонты, качели, душевые кабины и раздевалки, предусмотрен доступ к воде для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В ближайшее время должен заработать фудкорт. Для прогулок создана набережная протяженностью около километра, оборудованы парковочные зоны. При этом доступ ко всей инфраструктуре остается бесплатным.

Только вот количество баз отдыха здесь значительно меньше, поэтому основной поток турис­тов по-прежнему направляется именно на Жасыбай. Извиняться перед отдыхающими за ситуацию пришлось акиму Павлодарской области Асаину Байханову, который уверен, что результат оправдает ожидания и созданная инфраструктура прослужит долгие годы.