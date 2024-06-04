Студентка колледжа пропала в Акмолинской области

16-летняя девушка до сих пор не вернулась в общежитие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

1 июня в полицию Кокшетау поступило сообщение опекуна-директора одного из колледжей областного центра о том, что в тот день студентка Анна Писарева ушла из общежития в неизвестном направлении и не вернулась.

Для розыска был ориентирован личный состав управления полиции вместе с общественниками.

«Правоохранители проверяют крестьянские хозяйства, заброшенные строения, стройплощадки, парки, канализационные коллекторы, гаражные кооперативы, дачные массивы, прибрежные зоны рек и водоемов, гостиницы, съемные квартиры, торговые центры, ночные клубы и другие места», – сообщили в полиции.

Кроме того, стражи порядка опрашивают всевозможных свидетелей, в том числе водителей общественного транспорта и такси.

На момент ухода студентка была одета в толстовку, спортивные штаны, кроссовки, вся одежда черного цвета, особых примет нет. Рост 155-160 см, хрупкого телосложения, стрижка каре, волосы крашеные.

Известно, что девушка вышла из общежития и, выбросив мусор в урну, ушла за пределы колледжа, разговаривая по телефону.

В полиции просят очевидцев сообщить информацию по номеру 102.