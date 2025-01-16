Студентов и школьников в РК привлекали к распространению наркотиков

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

За 2024 год полицией задержан 61 несовершеннолетний, причастный к незаконному обороту наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудниками по противодействию наркопреступности в Астане задержаны две 16-летние студентки столичного вуза, у одной из которых изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере.

Кроме того, в Карагандинской области задержаны двое подростков, учащихся 9 и 10 классов, которые расклеивали объявления со ссылками на Telegram-канал, посредством которого распространялись наркотики. Все указанные факты подпадают под уголовное наказание и предусматривают лишение свободы.

С начала года уже задержано шесть подростков.

Заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов призвал родителей подростков постоянно говорить с детьми о пагубности и вреде употребления наркотиков, правовых последствиях их поступков и быть максимально вовлеченными в жизнь своих детей.

«Они не должны бояться рассказать вам, если их вовлекают в противоправную деятельность. Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются. Мы просим вас обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков. Напоминаем, уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет. Мы призываем вас не быть в категории тех, кто считает, что «с нами это не случится, у наших детей другое воспитание», а быть бдительными! Только сообща мы сможем создать безопасную среду для наших детей и предотвратить возможные правонарушения», — отметил он.

#наркотики #подростки #преступления

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