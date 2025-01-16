Студентов и школьников в РК привлекали к распространению наркотиков

За 2024 год полицией задержан 61 несовершеннолетний, причастный к незаконному обороту наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудниками по противодействию наркопреступности в Астане задержаны две 16-летние студентки столичного вуза, у одной из которых изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере.

Кроме того, в Карагандинской области задержаны двое подростков, учащихся 9 и 10 классов, которые расклеивали объявления со ссылками на Telegram-канал, посредством которого распространялись наркотики. Все указанные факты подпадают под уголовное наказание и предусматривают лишение свободы.

С начала года уже задержано шесть подростков.

Заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов призвал родителей подростков постоянно говорить с детьми о пагубности и вреде употребления наркотиков, правовых последствиях их поступков и быть максимально вовлеченными в жизнь своих детей.