Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Фото: Satbayev University

Студенты Satbayev University заняли 1-е место, собрав 7,7 тонн килограммов пластика и выиграли оборудование для переработки вторсырья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу вуза

Как отмечается, в сборе пластика приняли участие студенты всего университета — в кампусе были установлены специальные урны, в которые студенты опускали использованный пластик для переработки. Собранный пластик сдавали еженедельно.

Также было проведено 5 полномасштабных субботников с высадкой зелёных насаждений, в котором приняло участие более 3 тыс. студентов вуза.

Куратор проекта, главный специалист Департамента управления инфраструктурой Улпан Турганбаева считает, что только благодаря упорству студентов университет смог получить первое место.

«Мы очень благодарны Студенческому строительному отряду и Департаменту молодежи и спорта, которые привлекали студентов, принимали активное участие в акции. Благодаря их помощи вуз получит линию по переработке мусора, из которого мы планируем изготавливать вазы для цветов и бордюры», - поделилась она.

Проект «3.2.1.СТАРТ!» привлекает студентов к очистке окружающей среды, формирует модели сбора и переработки пластика с привлечением студенческой молодежи для продвижения зеленых принципов и достижения Целей устойчивого развития.

Переработанный пластик превращают в новые изделия, лучшие из которых были продемонстрированы на выставке Plastic in Art. Лучшие команды и лучшие наставники получили заслуженную награду.