Студенты задали вопросы космонавту

Общество
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Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

А Айдын Айымбетов пригласил их на работу

фото Игоря Бургандинова

В Президентском центре УДП РК состоялась встреча учащейся молодежи Астаны с казахстанским космонавтом, Халық Қаһарманы, генерал-майором авиации РК, председателем правления АО «СП «Байтерек» Айдыном Айымбетовым. Мероприятие было приурочено к 70-летию космодрома Байконур. Задать свои вопросы легендарному человеку пришли студенты Astana International University, Astana IT University и старшеклассники Tamos Space School. В мероприятии также принял участие представитель Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в Республике
Казахстан Геннадий Саенко.

Как подчеркнул директор Президентского центра Бакыт­жан Темирболат, эта встреча организована не случайно. Мы готовимся отметить ряд знаменательных событий: 70-летие космодрома Байконур, Международный день полета человека в космос, Международный день космонавтики и гражданской авиации. Земля Казахстана тес­но связана с космонавтикой. Сегодня наша страна сохраняет преемственность, активно развивая космическую отрасль, которая представлена целой сетью профильных, научно-исследовательских и инженерно-технических структур.

Айдын Айымбетов рассказал о деятельности Космического ракетного комплекса «Байтерек», который будет ориентирован на запуск новых, экологически чистых ракет-носителей «Союз-5». По его словам, проект «Байтерек» входит в свою активную фазу, начались строительно-монтажные работы, первый испытательный запуск запланирован на декабрь текущего года. Это совместное казахстанско-российское предприятие предназначено для оказания пусковых услуг как для коммерческих, так и для национальных программ.

Космонавт обратил внимание на то, что будущее любой страны в руках молодежи, воспитанной в духе патриотизма.

– Мы приглашаем молодых людей работать на нашем предприятии, – говорил Айдын Айымбетов. – Нам нужны специалисты инженерно-технического направления, в области энергетики, электромеханики, то есть «боевые расчеты» для запуска ракет-носителей. Также хочу подчеркнуть, что 2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий, и это очень правильно, ведь экономики стран держатся именно на этих профессиях.

Он добавил, что все вакансии, преимущества и льготы для сотрудников обозначены на сайте предприятия. Для начинающих специалистов предусмотрены учеба и стажировка. Работать придется в непростых климатических условиях, зато за фактически отработанный год в трудовой стаж засчитывается больший срок.

Геннадий Саенко рассказал об основных направлениях сотрудничества двух стран в рамках СП «Байтерек». Данное взаимодействие, по его словам, включает в себя правовую базу, постепенную передачу казахстанской стороне и вывод из аренды неиспользуемых земельных участков и объектов комплекса Байконур, решение вопросов жизнеобеспечения города Байконыр, экологические вопросы и развитие туризма в рамках космодрома.

Далее формат встречи перешел в живой диалог. Студенты спрашивали о распорядке дня космонавтов на орбите, специфике работы в условиях невесомости и даже о том, как космонавты встречают рассвет. Также они поинтересовались возможностями увеличения количества «космических» образовательных программ в вузах страны. Мероприятие, по мнению студентов, стало не только познавательным, но и вдохновило их, открыв горизонты науч­но-технического прогресса и высоких технологий.

#встреча #студенты #космонавт #Президентский центр УДП РК #Айдын Айымбетов

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