Субсидии на АПК расхищаются – сенатор Лукин

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Депутат Сената Андрей Лукин предлагает пересмотреть правила субсидирования АПК. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz
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По информации сенатора, на льготное кредитование и субсидирование за последние 5 лет было выделено 2,9 трлн тенге, однако механизм выдачи субсидий не прозрачен, а правила – несовершенны, и именно из-за этого сфера является одной из коррумпированных, считает депутат.
"Субсидии, выделяемые аграриям, используются не эффективно и не по назначению, договоры нередко заключаются фиктивные, информация предоставляется ложная, а деньги просто расхищаются. С 2018 по 2020 годы расследовалось 144 уголовных дела, связанных с реализацией госпрограммы. Из них 57 дел по коррупционным преступлениям и 87 досудебных расследований по хищениям субсидий, в итоге ущерб государству составил более 2,1 млрд тенге", - сказал Андрей Лукин.
Сенатор также отметил, что ответственность за достоверность представленной информации и сведений несут только сельхозпроизводители. Ответственными должностными лицами рабочего органа заявка сельхозпроизводителей проверяется лишь на полноту данных в сжатые сроки.
"В этой связи, полагаю целесообразным пересмотреть правила субсидирования в АПК, предусмотрев в них обязанность местных исполнительных органов по проверке заявок сельхозпроизводителей и ответственность должностных лиц, осуществляющих выплату субсидий", - заключил депутат.