Субсидии на выращивание сахарной свеклы увеличат в Казахстане

Государство увеличит субсидии на выращивание сахарной свеклы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Стоимость тонны сданной на переработку сахарной свеклы со следующего года составит 40 тысяч тенге благодаря увеличению нормы субсидирования с 15 до 25 тысяч тенге.

Об усилении господдержки сахарной отрасли говорили на встрече вице-министра сельского хозяйства Абулхаира Тамабека с руководителями свеклосеющих хозяйств и аграриев Жетысуской области.

Было отмечено, что расходы хозяйств на возделывание сахарной свеклы ежегодно растут, и в текущем году затраты на 1 га составили от 900 тысяч до 1 млн тенге.

Учитывая просьбы свекловодов по пересмотру подходов к господдержке, в Минсельхозе увеличили нормы субсидий, тем самым доведя стоимость приема сырья до 40 тысяч тенге вместо прежних 30 тысяч. Тем самым рентабельность сахарной свеклы будет доведена до уровня таких культур, как кукуруза, рапс и соя.

Вице-министр сельского хозяйства также отметил, что государство продолжит оказывать поддержку свекловодам, уже разработан план по развитию сахарной отрасли.

На увеличение субсидирования сахарной свеклы, сданной на переработку, в следующем году планируется выделить порядка 11,5 млрд тенге бюджетных средств.

Также на сегодня субсидируется 50% стоимости семян, гербицидов, удобрений, 25% стоимости техники. При этом в новых правилах субсидирования планируется актуализация установленных лимитов максимальной допустимой стоимости техники.

«Кроме того, в рамках работы по совершенствованию мер господдержки прорабатывается вопрос увеличения норматива возмещения до 50% на приобретение свеклоуборочных комбайнов. Предполагается, что новые правила господдержки начнут действовать с 2023 года», – сообщил Тамабек.

Своим мнением о перспективах развития сахарной отрасли поделились сами аграрии и отметили важность соблюдения агротехнологий, которые напрямую способствует росту урожайности, а значит и прибыли.

Отметим, что в рамках реализации комплексного плана по развитию сахарной отрасли до 2026 года посевные площади культуры планируют увеличить до 38 тысяч га.