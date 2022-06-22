Субсидирование производства яиц увеличат в Казахстане

Министерство сельского хозяйства Казахстана увеличит субсидирование птицефабрик яичного направления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ.

В Правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства внесены изменения и дополнения в части включения субсидирования пищевого яйца.

Правила вступят в действие 30 июня 2022 года – по истечении 10 календарных дней после их официального опубликования.

Таким образом, отечественные птицефабрики яичного направления с 1 июля могут подавать заявки на получение субсидий в размере 3 тенге за одно яйцо.

«На субсидирование пищевого яйца в текущем году из республиканского бюджета выделено 6,5 млрд тенге.

В 2021 году на поддержку яичного птицеводства было направлено 4,3 млрд тенге.

На 1 мая 2022 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года поголовье птиц в Казахстане увеличилось на 3,7% до 47,1 млн голов.

Производство куриных яиц увеличилось на 12,1% и составило 1559,5 млн штук.

Обеспеченность внутреннего рынка пищевым яйцом составляет 100%», – озвучили цифры в Минсельхозе.