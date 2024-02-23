Показательный суд над закладчиком наркотиков прошел с участием студентов в области Абай

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам провел показательный процесс с участием студентов Alikhan Bokeikhan University и «Бизнес» колледжа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: пресс-служба прокуратуры области Абай

Подсудимый «Н» обвиняется в хранении синтетических наркотиков в особо крупном размере для дальнейшего сбыта путем закладок. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.