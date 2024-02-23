Показательный суд над закладчиком наркотиков прошел с участием студентов в области Абай

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам провел показательный процесс с участием студентов Alikhan Bokeikhan University и «Бизнес» колледжа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона
Подсудимый «Н» обвиняется в хранении синтетических наркотиков в особо крупном размере для дальнейшего сбыта путем закладок. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
- Данная акция инициирована для привлечения внимания к проблеме наркотиков и желания получить лёгкие деньги. По окончанию судебного процесса сотрудниками прокуратуры области проведена профилактическая беседа со студентами, им также разъяснены нормы закона, предусматривающие ответственность за совершение преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, - отметили в прокуратуре.