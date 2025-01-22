Суд отклонил иск о выселении арендатора в Кокшетау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Акмолинской области суд признал требования ЖКХ необоснованными, поддержав права работника государственного музея с многолетним стажем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

В 2022 году житель Кокшетау работал дистанционно научным сотрудником, а затем заместителем директора музея-заповедника «Ботай» в Северо-Казахстанской области.

В 2023 году акимат Кокшетау предоставил ему 3-комнатную квартиру из коммунального жилищного фонда. ЖКХ подало в суд иск о выселении, ссылаясь на его место работы и фактическое проживание в другом регионе.

Кокшетауский горсуд отклонил иск, поскольку арендатор, работавший в бюджетной организации более 20 лет, состоял в очереди на жилье с 2006 года и выполнял работу дистанционно.

ЖКХ не предоставило доказательств его выезда или нарушения условий. Суд отметил, что снятие с учета возможно только в случае постоянного переезда или прекращения трудовых отношений.