Суд вынес приговор директору филиала нацкомпании за ущерб в 21 млн тенге

1 ноября межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор в отношении директора филиала нацкомпании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов столицы

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Будучи директором филиала нацкомпании, он устроил своего знакомого на должность инженера, хотя тот фактически не работал. В период с ноября 2019 года по июль 2023 года тот занимался сопровождением строительства коттеджа директора. При этом зарплату получал от филиала.

В результате незаконных действий подсудимого компании был причинён ущерб на сумму более 21 млн тенге в виде зарплаты и других выплат, связанных с трудовой деятельностью.

Подсудимый вину не признал, просил оправдать. При назначении наказания суд учёл наличие двоих малолетних детей. Отягчающим обстоятельством было признано совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения.

Подсудимый ранее не судим, ущерб полностью не возмещён.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу.