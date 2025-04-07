Суд вынес приговор главе управления по ЧС Экибастуза

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Экс-чиновника вместе с подельниками приговорили к длительным срокам заключения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

31 марта в Павлодарской области оглашен приговор в отношении начальника управления по чрезвычайным ситуациям г.Экибастуз Даулета Куконева, его заместителя Майманова и предпринимателя Жумашева.

Куконев и Майманов были признаны виновными в неоднократном получении от Жумашева взяток в общей сумме 7,4 млн тенге за заключение с его предприятием договоров оказания услуг негосударственной противопожарной службы.

«Приговором суда Куконев осужден к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, Майманов и Жумашев – к 7 годам лишения свободы каждый. Также они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Кроме того, Куконев лишён специального звания «полковник гражданской обороны», Майманов – «майор гражданской обороны», – говорится в сообщении Антикора.

Там же добавили, что судебный акт в законную силу не вступил.

#суд #ЧС #приговор #Экибастуз #Павлодарская область #Антикор #взятки

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