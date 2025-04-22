Суд вынес приговор по делу о массовом отравлении в Экибастузе

Суд,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

В прошлом году 56 граждан обратились за медицинской помощью после посещения мероприятия в одном из городских ресторанов

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В Экибастузе суд поставил точку по нашумевшему делу о массовом отравлении граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру

В частности, в период с 14 по 16 апреля 2024 года в медицинские учреждения городов Астана, Караганда, Павлодар и Экибастуз с различными симптомами пищевых отравлений обратились 56 граждан, которые накануне находились на торжественном мероприятии в одном из городских ресторанов.

Учитывая количество пострадавших людей, уголовное дело с момента расследования находилось на контроле прокуратуры города, назначены процессуальные прокуроры, организованы экспертизы, выезды следственной группы. 

По приговору Экибастузского городского суда виновного приговорили к ограничению свободы с запретом на занятие деятельностью в сфере общественного питания. 

Потерпевшие удовлетворены судебным вердиктом, за исключением ресторатора, обжаловавшего судебный вердикт.

#приговор #отравление #прокуратура #Павлодарская область

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