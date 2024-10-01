Суд заставляет дропперов оплачивать ущерб жертвам мошенников

В Казахстане набирают обороты факты мошенничества с участием так называемых дропперов, которых злоумышленники используют в преступных целях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
Зачастую этих людей привлекают обещаниями легкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом. Основные схемы включают финансовые операции, когда дропперы получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников.
«Для пресечения таких фактов Генеральной прокуратурой и Верховным Судом выработан механизм по взысканию с дропперов денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке статьи 953 Гражданского Кодекса РК.
На сегодня только в Павлодарской области состоялось 83 таких судебных решений, где с дропперов взыскано более 110 миллионов тенге. При этом, в случае установления их непосредственной причастности к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники», - говорится в сообщении.
Одновременно, прорабатываются вопросы по привлечению дропперов к административной и уголовной ответственностям за предоставление третьим лицам доступа к управлению банковскими счетами, средствами электронного платежа, передачу аутентификационнных данных к интернет-банкингу, электронному кошельку за материальное вознаграждение.
«Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями «легкой» работы, не передавать личные банковские данные и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы. Генеральная прокуратура предупреждает, что участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности и финансовым санкциям», - резюмировали в надзорном ведомстве.