Суд заставляет дропперов оплачивать ущерб жертвам мошенников

В Казахстане набирают обороты факты мошенничества с участием так называемых дропперов, которых злоумышленники используют в преступных целях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Зачастую этих людей привлекают обещаниями легкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом. Основные схемы включают финансовые операции, когда дропперы получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников.

«Для пресечения таких фактов Генеральной прокуратурой и Верховным Судом выработан механизм по взысканию с дропперов денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке статьи 953 Гражданского Кодекса РК. На сегодня только в Павлодарской области состоялось 83 таких судебных решений, где с дропперов взыскано более 110 миллионов тенге. При этом, в случае установления их непосредственной причастности к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники», - говорится в сообщении.

Одновременно, прорабатываются вопросы по привлечению дропперов к административной и уголовной ответственностям за предоставление третьим лицам доступа к управлению банковскими счетами, средствами электронного платежа, передачу аутентификационнных данных к интернет-банкингу, электронному кошельку за материальное вознаграждение.