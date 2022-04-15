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​​​​​​​Судьба поэта
Роза Аманова

Вчера в Алматы вышел в ограниченный прокат фильм «Акын» Дарежана Омирбаева.

– Мы все очень переживали, но чудеса случаются: неустанная работа и масса усилий дали плоды, – написала в Instagram актриса Гульжан Тузельбаева, сыгравшая в фильме одну из ролей.

Это событие, действительно, можно считать чудом. Какими бы ни были успешными казахстан­ские фильмы на международных фестивалях, наш зритель не приучен к «умному» кино. Кассу продолжают делать комедии, поэтому прокатчики весьма неохот­но берутся за арт-хаусные авторские картины.

Мировая премьера «Акына» состоялась в 2021 году на кинофестивале в Токио, где Дарежан Омирбаев был признан «Лучшим режиссером».

– Это фильм о том, как проблематично быть поэтом в мире, который перестал слышать поэзию, – отметил тогда член жюри Крис Фудживар. – Отчасти та же самая проблема сейчас встает перед независимыми кинематографистами. Кинолента сильно воспринимается теми людьми, кому небезразлично само искусство и то, какой вклад оно вносит в наше человеческое сообщество.

В начале 2022 года фильм был показан на Международном Берлинском кинофестивале. По словам киноведа Гульнары Абикее­вой, кинематографу Дарежана Омирбаева свойственны необыч­ный киноязык, строгая выстроенность кадра, минимализм и философское обобщение, поэтому неудивительно, что Берлинале пригласил картину «Акын» в программу «Форум».

Напомним, фильм, рассказывающий о переживаниях поэта в мире, где поэзия мало кого волнует, поднимает вопросы о роли искусства в обществе в век современных технологий и массового потребления. Главный герой читает книгу про поэта XIX века Махамбета Утемисова, и в итоге повествование раздваи­вается на сюжетные линии классика и современного поэта. Размышляя о трагичной судьбе поэта-мятежника XIX века Махамбета Утемисова, он испытывает глубокое потрясение, понимая, насколько трудной и хрупкой всегда была жизнь поэта.

Сам режиссер не раз в своих интервью рассказывал, что сценарий был написан по мотивам рассказа Германа Гессе «Авторский вечер», когда писатель приезжает выступить перед зрителями, а их там нет, не пришли – и все тут. Вторая линия (Махамбет Утемисов) в композиции сценария появилась, когда ему в руки попалась книга, где были собраны документальные материалы, связанные с жизнью и смертью легендарного казахского поэта Махамбета Утемисова. Работа над картиной началась в 2020 году. Съемки фильма проходили в Алматы и Алматинской области, а также недалеко от мавзолея в Атырауской области, где был захоронен Махамбет Утемисов.

Главную роль в картине сыграл солист группы «Жігіттер» Ердос Канаев. Это его кинодебют. Изначально на эту роль был утвержден другой актер, но позже, во время карантина, кастинг-директор предложил кандидатуру Ердоса Канаева. По словам Дарежана Омирбаева, в нем, как в творческом человеке, была внут­ренняя музыкальность, которая помогла во многих сценах.

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