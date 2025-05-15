В Талдыкоргане продолжается судебный процесс по факту убийства Шерзата Болата в ночь на 4 октября 2024 года. Сегодня заседание началось с заявления судьи Ержана Жанузакова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

скриншот видео Верховного суда

Судья отметил, что блогеры, не имеющие отношения к делу, дают субъективные оценки следственным действиям.

– Согласно статье 75 Конституции Республики Казахстан, осуществление правосудия в стране принадлежит исключительно судам, вмешательство в этот процесс недопустимо и влечет ответственность. До вынесения судебного приговора недопустимо давать правовую оценку судебному делу. Необходимо исследовать доводы как обвинения, так и защиты. Судья, рассматривающий дело, должен быть независимым, объективным, незаинтересованным и не подверженным влиянию заинтересованных сторон. Суд действует как беспристрастный арбитр, руководствуясь законом», ― отметил Жанузаков.

Судья уточнил, что до вынесения приговора не допускается субъективная оценка происходящего.

– В связи с этим призываем блогеров и других пользователей соцсетей воздержаться от провокационных действий. Гарантируем, что суд вынесет объективный и обоснованный приговор», ― резюмировал Ержан Жанузаков.

Напомним, что в октябре 2024 года в Талгаре, на глазах у родных в результате групповой драки, ножом был убит 16-летний Шерзат Болат.