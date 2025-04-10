Прокурор раскрыл детали убийства Шерзата Болата

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

В Талдыкоргане начался суд по резонансному делу о гибели 16-летнего подростка, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Процесс по резонансному делу проходит в открытом формате и транслируется в прямом эфире из здания Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу. На скамье подсудимых находятся девять человек.

Подсудимый Шынасыл Абзал обвиняется в убийстве (статья 99 УК РК, часть 2). Также ему предъявлено обвинение по статье 293, части 3 УК РК («Хулиганство»). Сакиев Равиль обвиняется по статье 293, части 3 («Хулиганство») и в покушении на убийство (статья 99, часть 2, статья 24, часть 3 УК РК). Белгожаев Шынгыс, Аскентай, Ильясов, Токтаубаев Нурбол, Токтаубаев Азамат, Калиахмет Дидар обвиняются по статье 293 «Хулиганство». Ыскак Думан обвиняется по статье «Недонесение о тяжком преступлении».

Сегодня на предварительном заседании обвинительный акт зачитал прокурор Ержан Куракбаев. Он напомним, что конфликт в магазине быстро перешел в потасовку с поножовщиной, что и привело к трагедии. 

«Когда продолжалась групповая драка, Шынасыл увидел Гайыпбаева и несовершеннолетнего Болата. Желая отомстить за то, что он ранее нанес увечья Аскентаю, он использовал как оружие заранее принесенный с собой нож с коричневой рукоятью. Зная, что там находятся его отец Нурымов и туда же прибыли его мама и бабушка, на их глазах с особой жестокостью нанес ножом удар в сердце», –  констатировал гособвинитель. 

Напомним, в начале октября 2024 года в Талгаре был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. Позже был похоронен дядя Шерзата Болата, который по предварительным даннымсовершил суицид и в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником. В соцсетях содержание записки и ее подлинность подвергли сомнению.

Отец Шерзата Болата был задержан после того, как во время похорон своего родственника вел себя агрессивно. Ранее стало известно, что на Каржаубая Нурымова (отца Шерзата) завели уголовное дело. 

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса сообщил, что до конца года полиция завершит уголовное дело по резонансному убийству. Дополнительно зарегистрированы 8 уголовных дел, связанных с убийством Шерзата Болата. 

Объем уголовного дела составил 62 тома. Предварительное слушание в суде было назначено на 10 апреля.

#суд #убийство #прокурор #Шерзат Болат

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