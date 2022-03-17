С 1 апреля граждане Казахстана с национальным паспортом смогут посещать Султанат Оман сроком на 14 дней без предварительного оформления туристической визы. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает Kazpravda.kz.

Если граждане РК планируют поездку в Оман более чем на 14 дней, то необходимо оформить визу соответствующей категории.

Продление безвизового пребывания в стране не предусмотрено, нарушение данных правил влечет за собой денежный штраф в размере 10 оманских риалов (порядка 26 долл. США) за каждый просроченный день.

Вместе с тем, в МИД-е обращают внимание на то, что на фоне пандемии COVID-19 в стране действует ряд ограничительных мер. В этой связи, с правилами въезда в эту страну можно ознакомиться на сайте аэропорта Омана по ссылке.

Ранее для посещения Омана без туристической визы гражданам Казахстана было необходимо иметь в паспорте действующую визу США, стран Шенгенского соглашения или Японии, отметили в пресс-службе.