Сумеет ли Казахстан убедить мировые державы в необходимости диалога?

Политика
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Лилия Сыздыкова

Под таким заголовком в издании The Geopolitics (США) вышла статья, посвященная роли нашей страны
в снижение глобальной геополитической напряженности

Статья в The Geopolitics вышла за авторством Майкла Росси – профессора, члена факультета политологии Университета Лонг-Айленда, директора программы международных исследований, преподавателя Ратгерского университета в США.

Констатируя факт нарастающей конфронтации между крупными мировыми державами, автор обращает внимание мирового сообщества на Казахстан, который, по его мнению, способен внести свой вклад в снижение напряженности и смещение глобальной повестки дня в сторону диалога. В частности, именно этой теме – «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию» – будет посвящен Астанинский саммит ШОС.

«Используя свое положение председателя ШОС, которая является не военным блоком, а региональной организацией, представляющей более трех миллиардов человек – около 45% населения мира, – Казахстан продвигает альтернативное послание. Вместо конфронтации и блокового мышления Астана выступает за дипломатию как средство укрепления доверия и стабильного мирового порядка.

Несмотря на то что Казахстан является девятой по величине страной в мире, его политическое влияние недооценивается. Однако это восприятие стало меняться после избрания Президента Касым-Жомарта Токаева в 2019 году, а кульминацией становится проведение саммита ШОС с участием лидеров Китая, России, Пакистана, других членов ШОС, а также Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша», – отмечает Майкл Росси.

В статье автор формулирует ответ на вопрос: как Казахстану удалось занять видное место на геополитической карте?

Здесь он, в частности, отмечает проводимую нашей страной прагматичную и сбалансированную внешнюю политику, в основе которой лежит приверженность страны многостороннему сотрудничеству и соблюдению Устава ООН. Отдавая приоритет своим национальным интересам, Казахстан выстраивает и укрепляет конструктивные связи и взаимовыгодные партнерства со всеми мировыми игроками.

Благодаря диверсифицированной внешней политике, казахстанская дипломатия активно участвует в поиске компромиссных решений сложных международных проблем, отмечает автор. Например, с 2017 года в нашей стране проходит Астанинский процесс по урегулированию сирийского конфликта, в 2024 году в Алматы были организованы переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении, чтобы обсудить нормализацию отношений между их странами. Как обращает внимание Майкл Росси, хотя в этих переговорах Казахстан не выступал в роли посредника, но ясно продемонстрировал, что развитие сотрудничества и диалога остается приоритетом его внешней политики.

Позитивные отношения Казахстана со странами, часто находящимися в состоянии конфликта, дают Астане возможность выступать в качестве буфера и стабилизирующей силы между крупными державами, подчеркивается в статье.

Астанинский саммит ШОС Казахстан также использует для продвижения идеи о том, что ключ к разрешению разногласий – это дипломатия, а не военные действия. Президент Токаев предложил совместно разработать инициативу ШОС «О мировом единстве за справедливый мир и согласие». Ожидается, что она будет принята на саммите в Астане.

«Такое позиционирование позволяет Казахстану снижать напряженность и потенциально выступать посредником в конфликтах. Под руководством Президента Токаева, бывшего дипломата и генерального директора Отделения ООН в Женеве, Казахстан завоевывает уважение и авторитет не только среди своих соседей, но и среди лидеров Запада, Азии и Ближнего Востока.

...Саммит ШОС в Астане сигнализирует о сдвиге в глобальной динамике сил, когда средние державы, такие как Казахстан, берут на себя большую ответственность за разработку новых концепций для стабильного мирового порядка», – отмечает автор The Geopolitics.

Как подчеркивает Майкл Росси, Казахстан рассматривается как надежный и предсказуемый партнер, уравновешивающий воинственную риторику, часто используемую великими державами. Однако обращает внимание, что убедить конфликтующие державы перейти от конфликта к дипломатии будет непросто.

«Центральная Азия хорошо осознает последствия соперничества великих держав, будучи в прошлом ареной для «Большой игры» в противостоянии сверхдержав.

Но в нынешних неспокойных глобальных политических и экономических условиях Казахстан продвигает идею «Больших возможностей» вместо «Большой игры», делая акцент на возможностях, открывающихся благодаря неиспользованным природным ресурсам Центральной Азии и потенциалу расширяющихся торговых путей между Азией и Европой, проходящих через регион, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут. Астана упорно твердит миру, что сотрудничество и диалог приведут к глобальному процветанию. Однако только время покажет, прислушаются ли к этому мировые державы», – резюмируется в статье.

#ШОС #саммит #Шанхайская организация сотрудничества

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