Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге

Общество
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Людмила Макаренко

Украденные капиталы приходят назад в добровольном и принудительном порядке

коллаж Павла Цедилина

К завершению первой декады июня Генеральная прокуратура отчиталась об исполнении программы возврата незаконно присвоенных материальных благ: с 2022 года в пользу государства обращены разного рода активы на общую сумму свыше 1,7 трлн тенге. В работе привлеченных к этому ведомств остаются сотни дел, где усматриваются признаки коррупции и преступного завладения имуществом.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принудительного изъятия и возвращения в страну незаконно полученных имущества и средств в феврале 2022 года. Еще через полтора года, в июле 2023-го, вышел Закон «О возврате государству незаконно при­обретенных активов». Президент лично объяснил суть своей инициативы. Она должна была стать инструментом противоборства коррупции, усиления здоровой конкуренции в бизнес-среде и в целом в экономике страны. В конце концов, этот акт мог стать показателем ориентированности власти на ценности социальной справедливости и равенства перед законом всех граждан.

Розыском незаконно присвоен­ного занялся специально созданный Комитет по возврату активов при Генпрократуре. Недавно его состав расширился до 20 человек. Задачами комитета определяется работа по розыску и изъятию присвоенного имущества, в том числе за рубежом, развитие меж­дународно-правового сотрудничества в этой области, а также выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов.

Одновременно комитет является рабочим органом Комиссии по вопросам возврата государст­ву незаконно приобретенных активов, возглавляемой Премьер-министром страны, в ее состав входят члены Правительства, руководители правоохранительных органов, депутаты Парламента и общественные деятели.

На одном из последних заседаний этого административного органа речь шла о добровольном возврате незаконно приобретенного. Комиссия одобрила заключение ряда соглашений с владельцами таких активов на общую сумму более 235 млрд тенге, из них 230 млрд тенге в денежном выражении будут перечислены на счет Министерства финансов. Еще в собственность государства передаются акции в предприятиях недропользования, земельные участки и административное здание в Алматы.

Также подписаны соглашения о реализации инвестиционных и социальных проектов на сумму более 28 млрд тенге. Реинвес­тирование средств незаконного обогащения в экономику страны – один из вариантов возврата активов, предусмотренных законом.

Только в этом году на основании решений комиссии государст­ву возвращено присвоенных активов на общую сумму свыше 325 млрд тенге, в их чис­ле денежные средства, 13 тыс. га земли, предметы историко-культурного наследия, дорогостоящие ювелирные изделия.

Обнаружение имущества и средств, присвоенных в обход закона, пожалуй, самое сложное и уязвимое звено в цепочке возвращения украденного у Казахстана и его граждан. Поэтому поиском новых способов отслеживания и изъятия того, что должно принадлежать народу, постоянно заняты в Генпрокуратуре. Последнее из таких приобретений – «серебряный бюллетень», который Казах­стан разрабатывал совместно с Интерполом.

Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры вступил в рабочую группу по реализации этого проекта. Как сообщал его председатель Нурдаулет Суиндиков, членство Казахстана в этом международном сообществе позволит эффективно отслеживать активы за рубежом.

Если говорить о деталях нового подхода, то он о том, что теперь «ставить карточки» можно будет не только на человека, подозреваемого в коррупции, но и на его активы, что позволит преследовать их по всему миру. К июню этого года возврат неправомерно присвоенного только из-за рубежа составляет около 700 млн долларов.

К сегодняшнему дню в Генпрокуратуре анализируются сведения о более тысячи объектах имущества на территории Казахстана и свыше 150 объектах за рубежом. Плюс к этому ценные бумаги на сумму 600 млрд тенге. Установлено свыше 200 банковских счетов в стране и 140 – за рубежом. Кроме того, проверяются подозрительные транзакции на сумму около 2 трлн тенге.

В числе того, что должно вернуться государству, – стратегические месторождения, компании-монополисты, десятки тысяч гектаров земель, производственные объекты, отели, бизнес-центры, виллы, апартаменты, люксовые автомобили, ювелирные изделия и предметы исторического наследия.

Другой новой моделью возврата активов, взятой из мировой практики, стали так называемые иски о необъяснимом богатстве. Прецеденты возникают, когда есть разумные сомнения в том, что граж­данин законно владеет каким-то имуществом. В таких случаях субъект должен объяснить, как он его приобрел. Если этого не получается, решением суда такое имущество обращается в доход государства. Первое вступившее в силу решение суда по такому делу оценено в 11 млн долларов.

Международное сотрудничест­во казахстанской прокуратуры имеет обширную географию. Запросы на арест и конфискацию имущества направляются в различные страны, в том числе США, Великобританию, Монако, Испанию, Италию, ОАЭ... По преимуществу там обнаруживаются элитная недвижимость, виллы, апартаменты в дорогих жилых комплексах, люксовые автомобили, отели, бизнес-центры, ювелирные изделия и брендовые вещи, принадлежащие нашим соотечественникам.

Благодаря присоединению Казахстана к Страсбургской конвенции у государства по­явилась возможность получать из-за рубежа финансовые данные по своим гражданам. Таким образом удалось завладеть информацией о финансовых операциях 600 казахстанцев. Договоренности об открытии сведений имеются с 80 странами, в том числе оффшорной юрисдикции, и с каждым годом количество присоединившихся к конвенции государств растет.

Важным содержимым процесса возврата присвоенного народного капитала остается то, чтобы, вернувшись, они вливались в развитие технологичных отраслей экономики и в социальную сферу. Причем ставится условие скорейшего вовлечения таких активов в законный оборот на благо жителей страны.

В этом году на реализацию инвестиционных и социальных проектов планируется потратить 28 млрд тенге, и это совершенно конкретные планы. Часть из них добровольно вызвались реализовать персоны, которые уличены в присвоении коррупционных средств.

Так, одним из вновь построен­ных объектов на несколько миллиардов тенге станет образовательно-культурный центр. Еще одно подобное учреждение стоимостью более 5 млрд тенге ориентируется на людей с особыми потребностями. Некоторые раскаявшиеся граж­дане добровольно приняли на себя обязательства по поддержке высокотехнологичных инвест­проектов общей стоимостью 30 млрд тенге. Среди них – производственные объекты химической и пищевой промышленности, где можно будет создать не менее 300 новых рабочих мест.

#возврат #государство #активы

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