​Суперкубок УЕФА у «Реала»

Испанский «Реал Мадрид» (победитель прошлого сезона Лиги чемпионов) победил английский «Манчестер Юнайтед» (в прошлом году выиграли Лигу Европы) в матче за Суперкубок УЕФА со счетом 2:1. Игра проходила на стадионе «Филипп II» в македонском Скопье.

Первый мяч на 24-й минуте забил бразильский хавбек королевского футбольного клуба Каземиро, а на 52-й его успех повторил атакующий полузащитник мадридцев и сборной Испании Иско. Все, что смогли сделать манкунианцы, так это отыграть гол на 62-й минуте, когда на добивании сумел отличиться бельгийский футболист конголезского происхождения Ромелу Лукаку.

Второй год подряд и в четвертый раз в своей истории «Реал» становится победителем Суперкубка УЕФА. Что касается «Манчестера Юнайтед», то он лишь раз в своей истории становился обладателем этого трофея. Напомним, что в нынешнем году в еврокубках нашу страну представляли четыре клуба. Сейчас остался всего лишь один – столичная «Астана», которая выступает в Лиге чемпионов.