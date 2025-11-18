По итогам трёх соревновательных дней национальная команда завоевала 13 медалей, среди них 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых наград, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта РК

В соревнованиях по сурдо дзюдо золотые медали выиграли Хамзе Гулама (-66 кг), Шадияр Куандык (-73 кг), Еркебулан Канафин (-81 кг) и Амина Файзулина (-70 кг). Серебряную медаль завоевал Айдарбек Токтарбек (-100 кг), а бронзовые — Сабиржан Хапизов (+100 кг), Алтынбек Какитаев (-60 кг), Айым Жетписбаева (-48 кг) и Анна Карморова (-78 кг).

Сегодня мужская команда Казахстана победила в командных соревнованиях по дзюдо, а женская команда завоевала серебряную медаль.

В лёгкой атлетике Фаина Мейрманова стала чемпионкой, установив рекорд Сурдлимпийских игр в прыжках в высоту с результатом 1.79 м. Десятиборец Нурсултан Кульдеев по итогам десяти дисциплин набрал 5725 очков и завоевал бронзовую медаль.

Напомним, Сурдлимпийские игры проходят с 15 по 26 ноября в городе Токио (Япония). В соревнованиях, которые проводятся раз в четыре года среди спортсменов с нарушением слуха, участвуют около 3000 спортсменов из 81 страны. Участники разыграют медали в 21 виде спорта по 209 дисциплинам. Казахстан на Играх представлен 78 спортсменами в 8 видах спорта.