Новое признание подтвердило прогрессивную экологическую и социальную политику авторитетной компании, которая отличается системностью и масштабностью. Sustainable Fitch подчеркнуло, что казахстанское агентство добилось мировых стандартов в разработке и интеграции стратегии устойчивого развития, а также в интеграции ESG-аспектов в бизнес-стратегию.

– Мы положительно оценили профиль корпоративного управления ЭКА. В 2023 году агентство обновило политику управления рисками, интегрировав в нее ESG-риски, – отметили в Sustainable Fitch.

Два года назад ЭКА было принято аффилированным членом международного Альянса экспортно-кредитных агентств по нулевым выбросам (Net Zero Export Credit Agencies Alliance, NZECA). Транснациональный Альянс поддерживает глобальное внедрение зеленой экономики: достижение нулевых выбросов к 2050 году и промежуточных целей к 2030 году. Вступлением в NZECA экспортно-кредитное агентство взяло на себя обязательства по созданию новых стратегических ориентиров для казахстанских экспортеров: приоритетными станут экологически нейтральные и климатически устойчивые проекты и инвестиции, переход к низкоуглеродной экономике и сокращение выбросов.

– Как социально ответственная компания, мы стремимся к созданию современной экономики, основанной на новых технологиях и экологически чистых производствах. Это позволит нашей стране снизить зависимость от экспорта сырья и создать новые рабочие места. Наш план развития на предстоящее десятилетие направлен на активное продвижение устойчивого развития, поддержку ESG-проектов и компаний, стремящихся к декарбонизации и борьбе с изменением климата. Рейтинг Sustainable Fitch вдохновляет нас на новые амбициозные шаги в глобальном устойчивом развитии, – подчеркнул председатель правления ЭКА Аллен Чайжунусов.

В соответствии с мандатом развития агентство поддерживает стратегические экспортные сектора и параллельно внедряет исключающие политики в отношении ископаемого топлива и добычи угля. Более половины экспортеров в страховом портфеле ЭКА – субъекты малого и среднего бизнеса, что способствует их экономическому росту и расширяет доступ к финансированию для МСБ.

Экспортно-кредитное агентство как один из центральных институтов развития Казахстана на системной основе поддерживает внедрение экологически чистых производств и ресурсосберегающих проектов.