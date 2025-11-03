Сутки в Костанайской области искали напавшего на полицейского мужчину

ЧП произошло в минувшие выходные, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Неизвестный мужчина нанес ножевое ранение полицейскому, причинив тяжкий вред его здоровью. Страж порядка в это время находился в отпуске.

Вскоре личность подозреваемого в совершении преступления была установлена. Им оказался 33-летний житель Костаная. Однако на его поиски ушли целые сутки. Все это время проводилось мероприятие «Барьер», полицейские вели досмотр автомобилей на трассах близ областного центра. В итоге, злоумышленника поймали сегодня в городе Рудном.

- В отношении него начато досудебное расследование по статье 106 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

#полиция #полицейский #нападавший

