Неизвестный мужчина нанес ножевое ранение полицейскому, причинив тяжкий вред его здоровью. Страж порядка в это время находился в отпуске.

Вскоре личность подозреваемого в совершении преступления была установлена. Им оказался 33-летний житель Костаная. Однако на его поиски ушли целые сутки. Все это время проводилось мероприятие «Барьер», полицейские вели досмотр автомобилей на трассах близ областного центра. В итоге, злоумышленника поймали сегодня в городе Рудном.