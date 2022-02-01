Коронавирус
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 1 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 18 человек.
На 1 февраля лечение от КВИ продолжают получать 141 347 человек (–140 015+ и 1 332 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 551 пациент, на амбулаторном уровне – 130 796 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 423 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 165 пациентов, на аппарате ИВЛ – 90 пациентов.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
30 января зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 23 человека выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 86339, летальных случаев - 5268, выздоровевших - 79739.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 18 человек.
На 1 февраля лечение от КВИ продолжают получать 141 347 человек (–140 015+ и 1 332 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 551 пациент, на амбулаторном уровне – 130 796 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 423 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 165 пациентов, на аппарате ИВЛ – 90 пациентов.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
30 января зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 23 человека выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 86339, летальных случаев - 5268, выздоровевших - 79739.