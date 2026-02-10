Свадьба 26.02.2026: когда подавать заявление в ЗАГС на регистрацию брака в зеркальную дату

Общество
58
Дана Аменова
специальный корреспондент

В госкорпорации «Правительство для граждан» обратились к будущим молодоженам, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для таких значимых событий, как регистрация брака, многие пары предпочитают выбирать красивые и запоминающиеся даты. Ближайшая, к тому же единственная зеркальная дата в этом году — 26.02.2026.

«К слову, в Казахстане заявление на регистрацию брака подаётся за 15 календарных дней до желаемой даты регистрации. Таким образом тем, кто желает зарегистрировать брак 26 февраля 2026 года, необходимо подать заявление уже в эту среду — 11 февраля. Поделитесь с теми, кому эта информация может быть полезна», – говорится в публикации.

 

#заявление #регистрация #брак #свадьба #ЗАГС

Популярное

Все
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Новая Конституция и судебная реформа в Казахстане
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Важно объединиться вокруг реформ Президента
Урок в режиме AI
Ученые поддержали проект Конституции
Где контроль, там и качество
В основе – государственные и национальные интересы
Золотой клинок Руслана Курбанова
Фундамент образованного и инновационного Казахстана
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Драма на домашнем корте
Семь вершин Тяньцзиня
Миссия – помогать и развивать
Индустрия на ИИ-волне
Бронзовый успех
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
Первые старты
«Помни обо мне, думай обо мне…»
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Серик Сапиев и его заместитель освобождены от занимаемых должностей
Продукция отправится в Эстонию
Возрождая кукурузную житницу
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Предоставят льготные кредиты
Дом культуры – сердце села
Важность активизации практических шагов
С акцентом на рациональное землепользование
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области

Читайте также

От стихийной торговли – к уличным стандартам
Аида Балаева провела совещание по развитию социальной сферы…
Медпомощь теперь рядом
В Казахстане запретят работать психологам без специального …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]