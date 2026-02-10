Свадьба 26.02.2026: когда подавать заявление в ЗАГС на регистрацию брака в зеркальную дату
58
В госкорпорации «Правительство для граждан» обратились к будущим молодоженам, сообщает Kazpravda.kz
Для таких значимых событий, как регистрация брака, многие пары предпочитают выбирать красивые и запоминающиеся даты. Ближайшая, к тому же единственная зеркальная дата в этом году — 26.02.2026.
«К слову, в Казахстане заявление на регистрацию брака подаётся за 15 календарных дней до желаемой даты регистрации. Таким образом тем, кто желает зарегистрировать брак 26 февраля 2026 года, необходимо подать заявление уже в эту среду — 11 февраля. Поделитесь с теми, кому эта информация может быть полезна», – говорится в публикации.