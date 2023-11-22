Сведения о себе в госбазах данных могут корректировать онлайн казахстанцы

8 сервисов корректировки сведений доступны на портале электронного правительства eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НИТ

Фото: пресс-служба НИТ

Сервисы позволят актуализировать ошибочные данные в информационных системах государственных органов и получать госуслуги без каких-либо препятствий в дальнейшем.

Казахстанцы могут корректировать свои данные о семье (браке, рождении, расторжении брака, усыновлении/удочерении, установлении отцовства, перемене ФИО, смерти), о регионе в паспорте вакцинации, об ошибочных сведениях автомобилей, о залоге движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации, и актуализировать сведения о воинской службе.

Подлежат актуализации также сведения о наименовании и местонахождении юридического лица и объекты недвижимости.

Есть возможность корректировать сведения об образовании – данные дипломов, вуз и ТиПО, аттестата.

«Как вы знаете, данные о гражданине, его квартире либо автомобиле находятся в различных государственных базах данных госорганов. В том числе эти сведения отображаются в личном кабинете пользователя в eGov.kz и eGov Mobile. Случаются отдельные кейсы, когда данные сведения некорректны, соответственно, это влияет на возможность получения госуслуг. Теперь мы совместно с госорганами создали 8 сервисов корректировки сведений. К примеру, если у вас некорректные сведения о семье либо об образовании, то вы можете подать заявку, прикрепить фото оригинала документа либо другие необходимые сведения. Заявка будет обработана, и сведения будут скорректированы соответствующим госорганом», – отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для корректировки сведений нужно заполнить обязательные поля, описать проблему, прикрепить копию документа при необходимости и подписать услугу. Также «Сервисы корректировки» доступны на главной странице в мобильном приложении eGov Mobile.

Результат услуги направляется в личный кабинет в форме уведомления об актуализации сведений либо мотивированного отказа.