Свежую могилу на месте захоронения родственника обнаружила женщина в Актау

Общество
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Жанат Тукпиев
Жительница Актау Неля Филонова, придя на кладбище, обнаружила на месте захоронения своего отчима свежую могилу, передает Lada.kz.

"Мы каждый год приходим сюда и поминаем моего отчима. Но на этот раз его могилы здесь не оказалось, а появилось другое захоронение. Человек захоронен три месяца назад, не знаю, по какому праву. Конечно, я шокирована и до сих пор не могу прийти в себя. Никак не пойму, почему дали разрешение хоронить кого-то на том месте, где уже был погребен человек. Эта могила не была заброшенной, там был и памятник, и надгробная плита, даже столик и лавочка, и высокая ограда", – сообщила Филонова.

Руководство христианского кладбища сменилось в марте. Новый директор говорит, что с подобными жалобами к ней уже приходили. Даже пришлось завести книгу жалоб.

"Акимат распорядился, чтобы на этом кладбище захоронений не производили из-за отсутствия свободных мест. В 2017 году это распоряжение уже было, поэтому я не знаю, почему предыдущий директор давал тут места. Увидели, что у вас 80-х годов захоронение, и думали, раз не ухоженная могилка, значит человек не приходит. Даже далеко ходить не надо, тут тоже самое – на месте захоронения 1994 года тоже свежая могилка", – заявила директор христианского кладбища Жанна Талан.

В свою очередь,  прежний директор кладбища Николай Лондарев уверен, что произошла ошибка.

"Я же не все время там, на кладбище, находился. Возможно, в мое отсутствие как-то там выкопали и похоронили. На старом кладбище места лет пять уже не выделялись потому, что их там нет. Хоронили люди кого-то только рядом со своими родственниками. Могло получиться так, что кому-то из наших рабочих сказали, что это их родственник. А после я записал их в журнале, но не проверил это место. Вот так могло получиться. Но я, в принципе, не вездесущий же, у меня три кладбища было", – сказал Николай Лондарев.

Неля Филимонова написала заявление в прокуратуру Актау с требованием вернуть ей останки отчима и место его захоронения. Женщину, могила которой сейчас находится там, жительница Актау требует перезахоронить. Она уже встретилась с родными покойной. Те заверяют, что "спорное" место им предложили. И там уже даже была вырыта яма.

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