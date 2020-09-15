Свободное прикрепление населения к поликлиникам началось в Нур-Султане
В столице началось свободное прикрепление населения к поликлиникам. В течение двух месяцев жители города по свободному выбору могут прикрепиться к поликлинике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
Кампания свободного прикрепления граждан РК к субъектам здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, будет проводиться с 15 сентября по 15 ноября.
В кампании участие принимают все городские поликлиники №1-15 и частные медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в рамках ГОБМП и ОСМС.
"Началась кампания по свободному прикреплению к организациям ПМСП. Мы же в свою очередь гражданам рекомендуем учитывать территориальный принцип обслуживания и выбирать поликлиники, находящиеся вблизи к месту жительства, для получения медицинской помощи на дому", – отметила заместитель руководителя городского управления здравоохранения Алия Рустемова.
По данным управления общественного здравоохранения Нур-Султана, в настоящее время в городе к организациям ПМСП прикреплены более 1 млн 181 тыс. человек.
Прикрепление лица к организациям ПМСП является основанием для оказания медпомощи на амбулаторном уровне и осуществляется на принципах:
1) территориальной доступности;
2) свободного выбора организации ПСМП;
3) свободного выбора специалиста ПСМП (врача общей практики, участковый терапевт, участковый педиатр);
4) семейного обслуживания;
5) равноправия и добросовестной конкуренции организаций ПМСП независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.
Лиц, не достигших 18 лет, вправе прикрепить законные представители ребенка.
Прикрепление граждан к организациям ПМСП проводится по их запросу через веб-портал "Электронного правительства". В период прикрепления открепление от предыдущей организации ПСМП осуществляется автоматически.
Отметим, что право выбора на прикрепление к поликлиники дается не более одного раза в год.