Свою метавселенную создаст Китай

Китай создаст внутреннюю метавселенную, об этом сообщили в South China Morning Post, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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В планах - создание трех-пяти компаний с прорывными приложениями в Сети. Ожидается, что проект создадут к 2025 году с помощью технологий искусственного интеллекта, блокчейна и виртуальной реальности.

Управление приложениями нового поколения предусмотрено в трехмерном пространстве, передает телеканал «Известия». Метавселенную применят в производстве бытовой техники, автомобилестроении и аэрокосмической промышленности. Мера может способствовать росту производства. В метавселенной цифровые изображения людей могут взаимодействовать друг с другом как в жизни.