Свыше 1 млн га земель вернули в собственность государства с начала года в РК

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел очередное заседание Комиссии по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В ходе заседания были рассмотрены результаты проводимой работы по выявлению и возврату сельскохозяйственных земель.

Как было отмечено, с начала года Комиссия вернула государству 1 млн 119 тыс. га земель.

В настоящее время проводятся 724 внеплановые проверки в отношении землепользователей на площади 2 млн 94 тыс. га, на стадии регистрации в органах прокуратуры находятся 48 заявлений по проверке 698,4 тыс. га земель.

В целом, Комиссией планируется проведение проверок в отношении 2584 субъектов на площади 7,45 млн га, из них пашни – 585,2 тыс. га, пастбища – 6,86 млн га.

Как известно, 9 августа т.г. Президентом Республики Казахстан подписан указ, предусматривающий отмену моратория на проведение проверок соблюдения земельного законодательства.

С учетом вышеперечисленных мер до конца текущего года планируется возвратить государству не менее 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства сельхозземель.