Столичные коммунальные службы с начала зимнего периода работают в усиленном круглосуточном режиме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат

Ежедневно в снегоуборочных работах задействованы сотни дорожных рабочих и спецтехника, передает официальный сайт городского акимата.

За дневную смену 8 декабря коммунальщики вывезли на снежные полигоны 3815 кубометров или 275 грузовиков снега.

В ночь с 8 на 9 декабря в снегоуборочных работах задействованы свыше 1000 единицы спецтехники и около 400 дорожных рабочих.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.