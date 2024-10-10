Свыше 10 млрд тенге выплатили пострадавшим от паводков предпринимателям

Местными исполнительными органами проводится работа по приему и рассмотрению заявок субъектов малого и среднего бизнеса о возмещении ущерба, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннацэкономики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для компенсации потерь предпринимателей из резерва правительства выделили 12,1 млрд тенге.

На 1 октября 2024 года субъекты бизнеса подали 764 заявки на сумму 15 млрд тенге. По 630 заявкам на сумму порядка 12 млрд тенге принято положительное решение, из них по 615 заявкам (80,4 % от общего числа заявок) на сумму более 10,1 млрд тенге выплаты произведены в полном объеме.

По 30 заявкам в выплате компенсаций отказано. По остальным пострадавшим объектам продолжаются оценочные и сметные работы.

Большинство заявок поступило из Атырауской (423 заявки) и Северо-Казахстанской (107 заявок) областей. Из Западно-Казахстанской области поступило 87 заявок, Костанайской области 68 заявок, Актюбинской - 51 заявка, Акмолинской области 28 заявок.

Напомним, согласно Правилам, возмещению подлежит стоимость утраченного имущества (здания, строения, оборудования), товарно-материальных ценностей, восстановительных работ.