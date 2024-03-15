Свыше 100 инициатив и предложений

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Ерлан Карин, Государственный советник РК

Вчера в Атырау прошли заседания рабочих секций в рамках III заседания Национального курултая.

В первой половине дня прошла работа секции «Гражданское общество», модератором которой выступил помощник Президента Руслан Желдибай, и секции «Культура. Искусство. Духовность», модератор которой – министр культуры и информации Аида Балаева.

Во второй половине дня работали секции «Социально-экономическое и региональное развитие», модератор – заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова, «Образование и наука», модератор – министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

В общей сложности на четырех секциях выступили более 70 членов Национального курултая, которые озвучили свыше 100 инициатив и предложений.

Большинство из прозвучавших на секциях предложений касаются дальнейшего укрепления консолидации общества, продвижения общенациональных ценностей, повышения научного потенциала, поддержки культуры, развития местного самоуправления, регулирования миграционных процессов и ряда других общественно значимых воспросов.

Такая активность членов На­ционального курултая свидетельствует, что данный гражданский институт стал эффективной площадкой диалога общества и государства.

#Атырау #мнение #общество #государство #Национальный курултай

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