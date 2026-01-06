Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний

Минздрав совместно с МВД проверили данные почти 400 тысяч человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерством здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел начата работа по выявлению и ограничению доступа к управлению транспортом для лиц, имеющих медицинские противопоказания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав.

"Речь идёт о безопасности всех участников дорожного движения и защите жизни и здоровья граждан. В результате цифрового взаимодействия двух ведомств и подключения МВД к информационной системе МЗ "Электронный регистр диспансерных больных" был проведен анализ 369 888 человек, состоящих на диспансерном учёте", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, из них у 54 392 — водительские права были действующими.

По состоянию на 10 декабря 2025 года в судебные органы направлено 4 540 исков,  прекращено действие 1 787 водительских удостоверений. Эти граждане не имели права управлять транспортным средством по причине медицинских противопоказаний.

Кроме того, между информационными системами двух ведомств уже обеспечена передача и обновление данных в режиме реального времени о гражданах, состоящих на психоневрологическом и наркологическом учёте. Обмен осуществляется в автоматизированном формате и используется при рассмотрении вопросов допуска к вождению. В Минздраве отметили  рост в 3,7 раз обращений граждан за медицинскими справками, необходимыми для получения или продления водительских удостоверений - с 81 072 в 2024 году до 301 881 в 2025 году.

Через портал e-Gov в 2025 году оформлено 38 148 таких справок против 11 536 годом ранее (рост 231%). Существенный рост зафиксирован и через eGov Mobile — с 2 251 в 2024 году до 474 839 в 2025 году.

Совместная работа Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел по контролю безопасного вождения и снижения рисков на дорогах будет продолжена через цифровой обмен данными. Эта новая мера должна привести к снижению травматизма, инвалидизации и смертности населения в результате ДТП.

#Минздрав #водители #права

