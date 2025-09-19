Свыше 3 млн казахстанцев поручено трудоустроить до 2029 года

135
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава государства поручил до 2029 года трудоустроить 3,3 млн граждан. На сегодня этот план выполнен на 75%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Только с начала 2025 года работу нашли почти 534 тыс. человек, из которых 141 тыс. были охвачены активными мерами содействия занятости. Число качественных рабочих мест достигло 2,6 млн, а к 2029 году их станет не менее 3,8 млн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда 

По данным ведомства, в текущем году государственный образовательный заказ составил 150 тыс. мест, из которых 70% – на технические специальности, а в организациях среднего образования введена должность педагога-профориентатора. Это позволяет системно выстраивать раннюю профориентацию учащихся и помогает молодежи выбирать будущую профессию.

Кроме того, укрепляется партнерство между колледжами и работодателями. Расширяется практика дуального обучения, а количество предприятий, оказывающих шефскую поддержку колледжам, за год выросло в 7 раз и достигло 4 тысяч. Совместно с бизнесом уже разработали 10 тысяч образовательных программ. В новом учебном году 1 500 преподавателей пройдут стажировку и повысят квалификацию на базе предприятий.

Впервые в колледжах Казахстана стартовала международная сертификация студентов. Это означает, что казахстанские студенты колледжей могут подтвердить свои навыки по международным стандартам и получить признание со стороны зарубежных работодателей, возможность пройти стажировку за рубежом, конкурентное преимущество при поиске работы, а также доступ к глобальному рынку труда в 152 странах мира.

Кроме того, в стране трудятся 119 тыс. лиц с инвалидностью со средней зарплатой 266 991 тенге, а в программы занятости вовлечены 320,5 тыс. молодых людей, из которых более 100 тыс. нашли работу, включая 49 тыс. на постоянной основе.

#Минтруда #трудоустройство #казахстанцы

Популярное

Все
2025 по Фаренгейту
Торгай возродит дорога
«Я Отечеству дал обещанье, я стране обещал наступать...»
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан развивает сотрудничество с ИСЕСКО
Мир – главное богатство, универсальная ценность и общая ответственность
Дефицит врачей на селе – проблема решаемая
ИИ – наш партнер, а не замена учителю
Преемственность поколений
Цифровизация улучшает экономику нефтепереработки
Программа «Адал азамат» показала свою эффективность
Его сердце принадлежало родной земле
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Книжное богатство пополняет фонды
Говорят участники съезда
Плывет над городом колокольный звон
«В одном мгновенье видеть вечность...»
Надо брать пример
Указ Президента Республики Казахстан
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Обсужден проект строительства ТЭЦ
День кино отмечают в Казахстане
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Глава государства принял генпрокурора Берика Асылова
10 человек погибли в ДТП на трассе в Мангистауской области
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Диалог через искусство
Стройматериалы по евростандарту
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов

Читайте также

80 процентов Президентского молодежного кадрового резерва т…
Квалификации вне формальных образовательных программ теперь…
Skills Enbek: государство «дает удочки и учит ловить рыбу» …
«Предпринимаемых мер недостаточно»: Кошербаев – о развитии …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]