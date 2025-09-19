Глава государства поручил до 2029 года трудоустроить 3,3 млн граждан. На сегодня этот план выполнен на 75%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Только с начала 2025 года работу нашли почти 534 тыс. человек, из которых 141 тыс. были охвачены активными мерами содействия занятости. Число качественных рабочих мест достигло 2,6 млн, а к 2029 году их станет не менее 3,8 млн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

По данным ведомства, в текущем году государственный образовательный заказ составил 150 тыс. мест, из которых 70% – на технические специальности, а в организациях среднего образования введена должность педагога-профориентатора. Это позволяет системно выстраивать раннюю профориентацию учащихся и помогает молодежи выбирать будущую профессию.

Кроме того, укрепляется партнерство между колледжами и работодателями. Расширяется практика дуального обучения, а количество предприятий, оказывающих шефскую поддержку колледжам, за год выросло в 7 раз и достигло 4 тысяч. Совместно с бизнесом уже разработали 10 тысяч образовательных программ. В новом учебном году 1 500 преподавателей пройдут стажировку и повысят квалификацию на базе предприятий.

Впервые в колледжах Казахстана стартовала международная сертификация студентов. Это означает, что казахстанские студенты колледжей могут подтвердить свои навыки по международным стандартам и получить признание со стороны зарубежных работодателей, возможность пройти стажировку за рубежом, конкурентное преимущество при поиске работы, а также доступ к глобальному рынку труда в 152 странах мира.

Кроме того, в стране трудятся 119 тыс. лиц с инвалидностью со средней зарплатой 266 991 тенге, а в программы занятости вовлечены 320,5 тыс. молодых людей, из которых более 100 тыс. нашли работу, включая 49 тыс. на постоянной основе.