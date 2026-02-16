Фото: пресс-служба МНВО РК

С целью определения участников нового сезона состоялись республиканские отборочные турниры интеллектуальной программы «Азамат», транслируемой на телеканале «Хабар». Отборочный этап был организован в декабре-январе 2025-2026 учебного года в пяти регионах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО РК

Турниры прошли в городах Астана, Актобе, Шымкент, Алматы и Павлодар и охватили студентов высших учебных заведений из различных регионов Казахстана.

В республиканских отборочных турнирах приняли участие около 600 дебатеров со всей страны, которые продемонстрировали высокий уровень интеллектуальной подготовки в условиях конкурентной борьбы. В ходе отбора всесторонне оценивались культура изложения мыслей, качество аргументации, общий уровень эрудиции, гражданская позиция и лидерский потенциал участников.

В соответствии с требованиями программы кандидаты выступали с трехминутной речью на одну из заранее предложенных тем. На данном этапе учитывались четкость и логичность изложения, уровень аргументации, ораторское мастерство и умение эффективно распределять время.

Кроме того, в рамках оценки блиц-вопросов и портфолио были определены уровень общей эрудиции, гражданская активность и лидерские качества участников.

По итогам отбора был сформирован список высших учебных заведений, получивших путевку во второй сезон интеллектуальной программы «Азамат». В частности: Университет Нархоз, Maqsut Narikbayev University, Назарбаев Университет, Казахстанско-Британский технический университет, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова, Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, SDU University, Карагандинский медицинский университет, Международный университет Астана, Костанайский региональный университет имени А.Байтұрсынұлы, Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева, Университет Шакарима, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Университет «Туран», Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова, Казахский национальный женский педагогический университет, Университет Международного Бизнеса имени К.Сагадиева, Карагандинский национальный исследовательский университет им. академика Е.А.Букетова, Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова, Алматинский технологический университет, Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова, Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А.Ясави, Кызылординский университет имени Коркыт Ата, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Южно-Казахстанский педагогический университет имени Узбекали Жанибекова, Таразский региональный университет имени М.Х.Дулати, Академия гражданской авиации, Западно-Казахстанский медицинский университет имени М.Оспанова, Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, Казахская головная архитектурно-строительная академия.