Свыше 30 университетов отобрали в новый сезон проекта «Азамат»

Образование
64
Дана Аменова
специальный корреспондент

В республиканских отборочных турнирах приняли участие около 600 дебатеров

Фото: пресс-служба МНВО РК

С целью определения участников нового сезона состоялись республиканские отборочные турниры интеллектуальной программы «Азамат», транслируемой на телеканале «Хабар». Отборочный этап был организован в декабре-январе 2025-2026 учебного года в пяти регионах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО РК

Турниры прошли в городах Астана, Актобе, Шымкент, Алматы и Павлодар и охватили студентов высших учебных заведений из различных регионов Казахстана.

В республиканских отборочных турнирах приняли участие около 600 дебатеров со всей страны, которые продемонстрировали высокий уровень интеллектуальной подготовки в условиях конкурентной борьбы. В ходе отбора всесторонне оценивались культура изложения мыслей, качество аргументации, общий уровень эрудиции, гражданская позиция и лидерский потенциал участников.

В соответствии с требованиями программы кандидаты выступали с трехминутной речью на одну из заранее предложенных тем. На данном этапе учитывались четкость и логичность изложения, уровень аргументации, ораторское мастерство и умение эффективно распределять время.

Кроме того, в рамках оценки блиц-вопросов и портфолио были определены уровень общей эрудиции, гражданская активность и лидерские качества участников.

По итогам отбора был сформирован список высших учебных заведений, получивших путевку во второй сезон интеллектуальной программы «Азамат». В частности: Университет Нархоз, Maqsut Narikbayev University, Назарбаев Университет, Казахстанско-Британский технический университет, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова, Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, SDU University, Карагандинский медицинский университет, Международный университет Астана, Костанайский региональный университет имени А.Байтұрсынұлы, Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева, Университет Шакарима, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Университет «Туран», Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова, Казахский национальный женский педагогический университет, Университет Международного Бизнеса имени К.Сагадиева, Карагандинский национальный исследовательский университет им. академика Е.А.Букетова, Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова, Алматинский технологический университет, Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова, Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А.Ясави, Кызылординский университет имени Коркыт Ата, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Южно-Казахстанский педагогический университет имени Узбекали Жанибекова, Таразский региональный университет имени М.Х.Дулати, Академия гражданской авиации, Западно-Казахстанский медицинский университет имени М.Оспанова, Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, Казахская головная архитектурно-строительная академия.

#проект #университеты #сезон #отбор #Азамат

Популярное

Все
Премьеру международного спектакля представили в Астане
У православных христиан началась Масленица
Казахстан завоевал два «золота» этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
Запущен сайт коалиции за народную Конституцию
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
Новая Конституция будет определять долгосрочное развитие Казахстана
«Совет мира» выделит $5 млрд на восстановление Газы
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Премьер проверил энергетическую инфраструктуру Астаны
Проект по обеспечению сёл высокоскоростным интернетом запустили в Казахстане
Бектенов проверил реализацию проектов в сферах промышленности и цифровой инфраструктуры
Британия запретит соцсети подросткам
Bloomberg: США потратили $3 млрд на захват Мадуро
Общественность Жамбылской области поддержала Новую Конституцию
Повышение квалификации как фактор укрепления законности и правопорядка
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
Добыча газа в Казахстане побила исторический максимум
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Циклон с Уральских гор и антициклон с Хельсинки определят погоду в Казахстане
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
О чем поведает Рашид ад-дин?
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятикл…
Урок в режиме AI
Педагоги казахстанского колледжа стали победителями междуна…
Taldau Mektebi: Обсуждены реализация госполитики, цифровые …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]