Свыше 40 медалей завоевал Казахстан на ЧА по гребле на байдарках и каноэ

Сборная Казахстана по гребле на байдарках и каноэ успешно выступила на домашнем чемпионате Азии среди молодёжи и юниоров в Туркестане

Фото: НОК РК

Гребцы РК в общей сложности завоевали 41 медаль, 20 их которых являются золотыми, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

U23

"Золото": Дмитрий Холмогоров (байдарка-одиночка, 1000 м), Стелла Суханова (байдарка-одиночка, 1000 м), Султан Шарапиев (каноэ-одиночка, 200 м), Стелла Суханова (байдарка-одиночка, 200 м), Дмитрий Холмогоров (байдарка-одиночка, 500 м), Стелла Суханова (байдарка-одиночка, 500 м), Султан Шарапиев и Ульяна Киселёва (каноэ-двойка, микст, 500 м), Стелла Суханова и Вероника Трапезникова (байдарка-двойка, 200 м), Мария Бровкова и Ульяна Киселёва (каноэ-двойка, 200 м), Егор Краснонос и Дмитрий Холмогоров (байдарка-двойка, 500 м), Стелла Суханова и Вероника Трапезникова (байдарка-двойка, 500 м), Мария Бровкова и Ульяна Киселёва (каноэ-двойка, 500 м), Стелла Суханова, Вероника Трапезникова, Татьяна Гладкова и Елизавета Масякина (байдарка-четверка, 500 м).

"Серебро": Полат Торебеков (каноэ-одиночка, 1000 м), Мария Бровкова (каноэ-одиночка, 1000 м), Ульяна Киселёва (каноэ-одиночка, 200 м), Полат Торебеков (каноэ-одиночка, 500 м), Дмитрий Холмогоров и Стелла Суханова (байдарка-двойка, микст, 500 м), Владислав Руденко и Полат Торебеков (каноэ-двойка, 500 м), Мария Карманова, Руфина Искакова, Мария Бровкова и Ульяна Киселёва (каноэ-четверка, 500 м), Султан Шарапиев, Владислав Руденко, Полат Торебеков и Юрий Горбов (каноэ-четверка, 500 м), Михаил Затолокка, Дмитрий Ладюков, Эдуард Ярлыков и Глеб Ударцев (байдарка-четверка, 500 м).

U18

"Золото": Тимофей Таранов (байдарка-одиночка, 200 м), Эвелина Костенко (байдарка-одиночка, 200 м), Эвелина Костенко (байдарка-одиночка, 500 м), Анна Емельяненко и Тимофей Таранов (байдарка-двойка, микст, 500 м), Тимофей Таранов и Даниил Коляда (байдарка-двойка, 200 м), Мадияр Канекен, Алексей Ширман, Нуртилек Иман и Никон Дергунов (байдарка-четверка, 500 м), Эвелина Костенко, Анна Емельяненко, Анастасия Прибыткова и Кира Кальтенбергер (байдарка-четверка, 500 м).

"Серебро": Богдан Носиков (каноэ-одиночка, 1000 м), Тимофей Таранов (байдарка-одиночка, 1000 м), Ксения Сломинская (каноэ-одиночка, 200 м), Даулет Шалдар, Руслан Федотов, Адильбек Исроилов и Савелий Лыжин (каноэ-четверка, 500 м), Даниил Коляда и Тимофей Таранов (байдарка-двойка, 500 м), Артур Миллер и Савелий Лыжин (каноэ-двойка, 500 м), Анастасия Прибыткова и Эвелина Костенко (байдарка-двойка, 500 м), Ксения Сломинская и Милана Абдубаева (каноэ-двойка, 500 м).

"Бронза": Анна Емельяненко (байдарка-одиночка, 1000 м), Аслан Садуакас и Ульяна Иванова (каноэ-двойка, микст, 500 м), Зоя Прядка и Злата Прядка (байдарка-двойка, 200 м), Милана Абдубаева, Ксения Сломинская, София Гизенка и Ульяна Иванова (каноэ-четверка, 500 м).