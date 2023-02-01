Свыше 50 казахстанских школ работали без лицензии

Образование
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42 школы оштрафовали в Казахстане за отсутствие лицензии на образовательную деятельность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Нарушения при мониторинге выявил Комитет по обеспечению качества в сфере образования и его территориальные департаменты.

Как показала проверка, в конце прошлого года в Казахстане 56 школ работали без лицензии, из них 40 государственных, 16 частных. Наибольшее количество школ, работающих без лицензии, расположены в городах Астане и Алматы, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Жетысуской, Мангистауской и Жамбылской областях.

На сегодня 11 школ получили лицензию на образовательную деятельность. Материалы трех школ находятся на рассмотрении суда. По 42 школам вынесены постановления судов о присуждении штрафа за безлицензионную деятельность, озвучили итоги мониторинга в ведомстве.

«Согласно законодательству все школы, прежде чем начать образовательную деятельность, должны получить разрешение. Право на занятие образовательной деятельностью возникает у организаций образования с момента получения лицензии. Отсутствие лицензии означает, что школа не прошла проверку на соответствие требованиям или не подавала документы на получение разрешения. Не имея лицензии, школы не могут выдавать документы государственного образца об образовании, то есть аттестаты об основном и общем среднем образовании, – комментирует председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов. – В отношении школ, которые работают, не имея лицензии, территориальными департаментами министерства возбуждены административные дела.

На сегодня по решению суда 42 школы оштрафованы за ведение образовательной деятельности без лицензии. Если школа в течение 6 месяцев с момента госрегистрации в качестве юридического лица не получила лицензию, то она ликвидируется в судебном порядке».

В ведомстве напомнили, что школы находятся в ведении местных исполнительных органов. Министерство направило официальные письма акиматам и руководителям управлений образования о необходимости принятия мер по устранению нарушения школами.

 

 

 

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