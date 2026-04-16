Свыше 50 млн жителей США предупредили об угрозе торнадо

Айман Аманжолова
корреспондент

В ряде регионов страны зарегистрирован град размером с бейсбольный мяч, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Более 50 миллионов жителей США предупреждены об угрозе торнадо и других экстремальных погодных условий на этой неделе. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США (NWS).

Как сообщается, в Миннесоте, Висконсине и Канзасе был зарегистрирован град размером с бейсбольный мяч и многочисленные торнадо.

Для ряда районов Айовы, южного Висконсина, северного Иллинойса, дальнего северного Индианы, дальнего северо-запада Огайо и южного Мичигана действует "повышенный риск" сильных штормов.

В некоторых районах Среднего Запада, включая города Чикаго, Милуоки, Де-Мойн, Айова и Детройт, ожидаются сильные торнадо, разрушительные ветры и крупный град.

В среду прогнозируются сильные штормы на территории от Оклахомы до южного Висконсина. Некоторые районы Канзаса, Айовы, Пенсильвании и Огайо, включая города Питтсбург и Кливленд, также могут оказаться под угрозой неблагоприятных погодных условий в среду.

 

#США #торнадо

Популярное

Все
Нотр-Дам в... Шымкенте
Светильники из вторсырья
«Махаббат» превращает нити в чувства
Задача – возвращение в элиту
Великий балетный реформатор
Настоящая кузница чемпионов
Алгоритмы и этические нормы
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Новая архитектура будущего
Пополнят ряды «крылатой» пехоты
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Приближающий будущее
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Рост без оглядки на нефтянку
Дружественные отношения
Столичный гидроузел – объект особого внимания
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Новая система биометрии вызвала ажиотаж в аэропортах ЕС
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Караганде открылся креативный экохаб
Как станцевать любовь
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов
Сила слова и дух степи
Рассмотрены перспективные направления
Умышленную подмену госномеров на грузовиках выявили в Туркестанской области
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
От практики – к профессии
Магнолии цветут
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов

«Супер-Эль-Ниньо» может привести к рекордно высоким темпера…
Власти США депортировали почти полмиллиона человек за год
Снег, дождь и заморозки: чем удивит казахстанцев апрельская…
США начали блокаду иранских портов

