В ряде регионов страны зарегистрирован град размером с бейсбольный мяч, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Более 50 миллионов жителей США предупреждены об угрозе торнадо и других экстремальных погодных условий на этой неделе. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США (NWS).

Как сообщается, в Миннесоте, Висконсине и Канзасе был зарегистрирован град размером с бейсбольный мяч и многочисленные торнадо.

Для ряда районов Айовы, южного Висконсина, северного Иллинойса, дальнего северного Индианы, дальнего северо-запада Огайо и южного Мичигана действует "повышенный риск" сильных штормов.

В некоторых районах Среднего Запада, включая города Чикаго, Милуоки, Де-Мойн, Айова и Детройт, ожидаются сильные торнадо, разрушительные ветры и крупный град.

В среду прогнозируются сильные штормы на территории от Оклахомы до южного Висконсина. Некоторые районы Канзаса, Айовы, Пенсильвании и Огайо, включая города Питтсбург и Кливленд, также могут оказаться под угрозой неблагоприятных погодных условий в среду.