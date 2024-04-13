Свыше 800 осетровых, 12 тыс. частика и 39 тюленей спасены на Каспии

Фото: КНБ РК

С 1 апреля пограничной службой КНБ совместно с заинтересованными государственными органами республики, а также пограничными ведомствами России и Азербайджана проводится очередной этап оперативно-профилактических мероприятий по охране биологических ресурсов Каспийского моря.

С начала совместных действий задержано 53 нарушителя на 31 маломерных судах, изъято 139 км орудий браконьерского лова. Наложено административных штрафов на сумму более 2,5 млн тенге.

В естественную среду обитания выпущены 805 рыб осетровых пород, более 12 тысяч рыб частиковых пород и 39 тюленей. Предотвращенный государству ущерб превысил 1,5 млрд тенге.

Работа по обеспечению охраны акватории Каспия продолжается.