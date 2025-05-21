Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, СЦК

Министр просвещения Гани Бейсембаев отметил, что в Казахстане строятся беспрецедентные школы нового типа. Национальный проект – результат реализации новой и масштабной инфраструктурной инициативы в системе образования.

«В рамках исполнения поручения Главы государства за последние 6 лет в стране построено более 1 000 школ для более 1 млн учащихся. Это рекорд в истории независимого Казахстана. Школы, строящиеся по новому проекту, являются важной частью этой масштабной стратегической инициативы. Это не просто школьные здания, а учебные заведения, где формируется будущее нации. Поэтому организации образования, которые формируются в рамках нацпроекта, называются «Келешек мектептері», – сказал глава ведомства в ходе пресс-конференции в СЦК.

В Казахстане продолжается активная реализация Национального проекта «Комфортная школа», направленного на обеспечение равного доступа детей к качественному бесплатному образованию в условиях, соответствующих современным требованиям — независимо от места их проживания.