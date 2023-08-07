Сыграем с «Сепси» и «Дерри Сити»

Две из трех казахстанских команд, участвовавших в очередном раунде третьего по значимости клубного первенства Европы, добились возможности продолжить дальнейшее выступление в турнире.

«Тобол» в Костанае провел ответный матч против именитого швейцарского «Базеля», и хоть уступил во втором матче второго квалификационного раунда Лиги конференций со счетом 1:2, но все же прошел дальше по сумме двух встреч. Напомним, что в первом поединке наша команда в гостях был сильнее своего оппонента, победив тогда со счетом 3:1.

Все голы во второй встрече были забиты в первом тайме. На 26-й минуте гостей вывел вперед игрок молодежной сборной Германии Антон Каде, а на 32-й успех «Базеля» закрепил французский форвард Жан-Кевин Огюстен, точно исполнивший пенальти. Но самый важный гол (для нас, конечно же) был забит на 43-й минуте. Точку в двухматчевом противостоянии со швейцарцами поставил ивуарийский нападающий «Тобола» Серж Дебле, который уверенно исполнил еще один назначенный в игре одиннадцатиметровый.

В следующем раунде еврокубков наш клуб сыграет с ирландским «Дерри Сити». Первая игра состоится 10 августа в Костанае, а ответная – 17 августа в гостях.

Довольно неожиданное поражение дома в ответном матче с «Торпедо» из Кутаиси потерпел «Актобе». Напомним, что в первом поединке в Грузии наша команда разгромила соперника со счетом 4:1, а вот на своем поле уступила – 1:2.

Первый тайм актюбинцы провели более чем уверенно и первыми открыли счет на 31-й минуте благодаря точному удару Максима Самородова. А вот второй тайм стал по-настоящему провальным. Наши футболисты стали играть несколько вальяжно, а нападающие настолько горели желанием забить мяч лично, что забывали о своих товарищах. В итоге сначала на 58-й минуте у гостей сравнял счет Георгий Арабидзе, а затем на 66-й у них отличился и Иракли Бугридзе. При этом с 78-й минуты «Торпедо» играл в меньшинстве, так как из-за перебора желтых карточек поле покинул Ника Сандохадзе, но натиска они при этом не сбавляли. Благо, что все обошлось.

«Актобе» в следующем раунде еврокубков сыграет с румынским «Сепси». Первый матч пройдет 10 августа на выезде, а ответный – 17 августа в Казахстане.

Очень обидно было за шымкентский «Ордабасы», который по сумме двух поединков не смог пройти польскую «Легию». Напомним, что в первой игре в Казахстане из-за странных судейских решений матч завершился со счетом 2:2 (хотя мы должны были побеждать), а вот встреча в Варшаве завершилась уже со счетом 3:2 в пользу хозяев, которые и прошли в следующий раунд.

На 18-й минуте экс-игрок сборной Польши Павел Вшолек открыл счет, а на 42-й португальский легионер Юри Рибейру удвоил преимущество команды. Во втором тайме «Ордабасы» вначале один мяч отыграл – на 57-й минуте отличился белорусский нападаю­щий Всеволод Садовский. Однако на 71-й минуте игрок сборной Чехии Томаш Пекхарт восстановил преимущество «Легии» в два мяча. На 84-й минуте защитник «Ордабасы» и сборной Казахстана Сергей Малый вновь сократил отставание до минимума, но на большее у гостей времени не хватило.

Это первая потеря Казах­стана­ в еврокубках. Напомним, что, помимо «Актобе» и «Тобола», в Лиге Европы УЕФА продолжит выступление и столичная «Астана».