Сыр из Семея стал одним из лучших во Франции

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Сыр из Семея высоко оценили во Франции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

По данным акимата, в сентябре 2023 года в городе Туре (Франция) состоялся международный конкурс сыров Le Mondial du Fromage. Это уникальное мероприятие в Европе, где производители сыров из разных стран имеют возможность представить свои продукты.

В числе предпринимателей из 68 стран на этом престижном состязании была и мастер-сыродел из Семея Екатерина Паязитова.

«Среди тысяч конкурирующих изделий ее сыр Mulatto получил серебряную медаль, а виды Patisson и Amorelli – бронзовые медали. Помимо этого, Екатерина Паязитова была удостоена звания почетного члена сырной гильдии. Это совместный проект частных сыроваров, направленный на популяризацию ремесленного производства сыров. Теперь Екатерина поставила цель расширить свой сырный цех и активно развивать эту отрасль в области Абай», – отметили облакимате.