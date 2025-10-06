Сюрприз не удался: таксист в Астане обманул доверчивого клиента

Столица
112

Он продал новый телефон, доверенный для доставки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане таксист похитил и продал новый телефон, доверенный для доставки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Житель столицы приобрел мобильный телефон в подарок сыну и поручил доставку водителю такси. Однако 32-летний таксист, воспользовавшись доверием клиента, открыл коробку, присвоил устройство и впоследствии продал его другому человеку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. По данному факту проводится досудебное расследование.

Полиция призывает граждан быть внимательными и не поручать передачу дорогостоящих вещей незнакомым лицам. Безопаснее всего использовать официальные службы доставки или передавать ценные покупки лично.

#Астана #таксист #обман

